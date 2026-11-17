À 39 ans et après 208 sélections (126 buts), Lionel Messi a décidé de prendre sa retraite internationale. Joueur de l’Inter Miami sous contrat jusqu’en décembre 2028, Messi ne rejouera plus avec l’Albicelste. Mais son ancien sélectionneur, Lionel Scaloni, s’est dit prêt à l’accueillir dans son staff technique, suite au départ annoncé de Walter Samuel.

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« Je pense qu’il va continuer à jouer. Il va continuer à jouer, même après 2030, il va continuer. Il a déjà dit non pour la sélection nationale, mais en tant que footballeur, j’espère qu’il continuera tant qu’il le pourra. S’il veut venir ici, il n’y a aucun problème. Maintenant que Walter s’en va, écoute… qu’il vienne » a-t-il confié à la veille du match amical contre le Costa Rica. À bon entendeur…