Sochaux : Marvin Martin et Ryad Boudebouz sont sous le choc

Le football français est en deuil, le club de Sochaux-Montbéliard est en train de mourir. Endettés de plusieurs millions d’euros, les Sochaliens ne peuvent que constater la gestion piteuse en interne de leur équipe première. Pourtant, le FCSM a terminé à la 9e place du dernier exercice de Ligue 2, un an après être passé près d’un retour en Ligue 1. Mais le mal est fait, et Sochaux est proche du dépôt de bilan. Face à ce désastre qui voit la chute d’un club mythique du championnat de France, certains anciens joueurs ont du mal à y croire.

Marvin Martin, formé en Franche-Comté et ayant disputé 147 matchs avec Sochaux, déplore sa tristesse dans L’Est Républicain : «C’est mon club de cœur, celui qui m’a formé, qui m’a tout donné. Je suis triste, j’ai beaucoup de peine. Je ne peux pas me dire que Sochaux disparaisse. Ça me fait peur. Je n’arrive pas à l’imaginer. Le centre de formation qui fermerait, mais c’est surréaliste, c’est un truc de fou ! Tu te dis que ça va aller, que c’est Sochaux, qu’ils vont trouver une solution. Mais c’est bien réel». Ryad Boudebouz, lui aussi passé par le FCSM durant plusieurs saisons, a du mal à réaliser : «Je suis dégoûté… Je n’avais pas bien suivi l’actualité car je suis parti en Arabie saoudite. C’est tellement triste. J’espère que le FC Sochaux va pouvoir s’en sortir. Sa place est en Ligue 1, j’y ai cru la saison dernière. Je donne toute ma force aux supporters…». Alors que l’actionnaire chinois du club, Nenking, n’a pas injecté l’argent suffisant avant le passage en appel devant la DNCG, Sochaux risque plus que jamais une chute en National 3. Terrible.

