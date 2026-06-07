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Coupe du Monde

Sénégal : la sortie cash de Kalidou Koulibaly sur l’Equipe de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Vingt-quatre ans après le coup d’éclat des Lions de la Téranga face aux Bleus, Kalidou Koulibaly refuse de vivre dans le passé à quelques jours du début de la Coupe du Monde. S’il reconnaît l’importance cruciale de ce choc d’ouverture face à l’une des meilleures sélections de la planète dans un groupe avec l’Irak et la Norvège, le capitaine sénégalais a gardé la tête froide sur les ondes de RMC : «on va tout faire pour le gagner mais on va oublier ce qu’il s’est passé en 2002. On est en 2026.»

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Pour le défenseur, l’objectif va bien au-delà de cette simple confrontation de prestige, aussi exposée soit-elle. Déterminé à lancer idéalement la compétition par une victoire, il insiste sur la nécessité de ne pas faire une fixation sur ce premier rendez-vous, prévenant ses partenaires : «on sait que ce sera un match très important contre l’équipe de France, en ouverture. On veut toujours bien commencer les compétitions, ça passe par des victoires. Ce sera un match contre l’une des meilleures équipes au monde, la rencontre sera regardée. Il ne faut pas résumer cette Coupe du monde à ce match contre la France.» Voilà qui est dit.

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