Kylian Mbappé annonce la couleur avant PSG-Real

C'est une double confrontation explosive attendue par tous les amoureux du ballon rond : PSG-Real, l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (match aller prévu le mardi 15 février au Parc des Princes avant le retour au Santiago Bernabeu le 9 mars prochain). Un duel à la saveur particulière, notamment pour Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain et annoncé avec insistance du côté des Merengues. Mais pour l'heure le natif de Bondy semble se concentrer sur ses performances sous le maillot parisien.

Dans cette optique, ses dernières déclarations - exprimées ce lundi en marge de la remise des trophées du meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards - confirme la détermination de l'ancien Monégasque a brillé avec les Rouge et Bleu durant cette campagne européenne. Interrogé sur différents sujets par les organisateurs émiratis, la star parisienne n'a alors pas pu éviter la question sur cette opposition face à la Casa Blanca et pour KM7, la victoire est la seule issue possible : «la seule chose que je peux voir ou prédire, c'est la victoire du PSG. Ce sera un match difficile», a ainsi annoncé l'international français.