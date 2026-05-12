CdM 2026, États-Unis : immense coup dur pour Mauricio Pochettino

Le milieu de l’Atlético de Madrid et des États-Unis, Johnny Cardoso, traverse un véritable coup dur à quelques semaines du Mondial 2026. Le jeune joueur de 24 ans souffre d’une entorse grave de la cheville avec atteinte articulaire, consécutive à un traumatisme survenu à l’entraînement d’après la Cadena SER. Après plusieurs examens et un second avis médical obtenu à Barcelone, le club madrilène a confirmé que le joueur allait devoir subir une opération chirurgicale…

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Cette intervention a pour objectif de sécuriser totalement sa cheville et d’éviter toute rechute, mais elle met surtout un terme à ses espoirs de participer à la Coupe du Monde avec les États-Unis. Arrivé à l’Atlético lors du dernier mercato estival en provenance du Betis, Cardoso avait pourtant disputé une saison régulière avec 30 matchs joués, mais cette nouvelle blessure vient freiner brutalement sa progression et oblige le club comme le sélectionneur, Mauricio Pochettino, à revoir leurs plans.