L’exclusion des Girondins de Bordeaux maintenue par le CNOSF !

Le sort des Girondins de Bordeaux est connu. Ce vendredi, le Conseil national olympique et sportif français (CNOSF) a préconisé de maintenir la décision de la DNCG, à savoir l’exclusion du club des championnats nationaux, rapporte L’Équipe. Le conciliateur du CNOSF n’a pas validé les arguments présentés par la direction des Girondins à l’occasion de l’audition du 5 août pour la réintégration du club en National 1 (anciennement National 2). Une décision aux conséquences très lourdes pour Bordeaux, actuellement inscrit dans la poule B de Régional 1 dans la Ligue de Nouvelle-Aquitaine.

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Pour rappel, les Marine et Blanc avaient été exclus des championnats nationaux le 30 juin dernier par la commission fédérale de la DNCG, car ils n’avaient pas été en mesure de présenter les garanties nécessaires pour financer la saison 2026/2027. La sanction avait été ensuite confirmée en appel le 15 juillet. Les dirigeants girondins avaient joué le tout pour le tout en déposant un recours devant le CNOSF, le 27 juillet. Entre-temps, Gérard Lopez avait enfin cédé le club bordelais à un nouvel actionnaire, en l’occurrence Sparta Capital. Le renoncement par l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois à ses créances et à sa clause de retour à meilleure fortune pouvait d’ailleurs laisser espérer un avis favorable. Mais malgré l’apport des 10,6 millions d’euros nécessaires pour boucler la saison 2026-2027 de la part de Sparta Capital, il n’en fut rien.

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L’ombre de la liquidation judiciaire de plus en plus présente

Les conséquences pourraient désormais être dramatiques pour le club au Scapulaire. En effet, le commissaire à l’exécution du plan de continuation, Franck Michel, pourrait demander au président du tribunal de commerce la résolution de ce plan, en raison d’une situation jugée compromise sur le plan économique. Une décision qui constituerait la première phase vers l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SASP. Un éventuel liquidateur pourrait donc lancer un appel d’offres pour la cession du club ou procéder à la vente de ses actifs, si aucune proposition n’est satisfaisante.

Bordeaux dispose toutefois d’une ultime voie de secours. La direction girondine peut refuser la conciliation proposée par le CNOSF et saisir le tribunal administratif, accompagnant son recours d’un référé-suspension. Une option qui était privilégiée ce vendredi, alors que le club dispose de 15 jours pour agir. En parallèle, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine doit encore déterminer définitivement dans quelle division évolueront les Girondins cette saison. La commission régionale de contrôle des clubs doit étudier les comptes et le budget bordelais avant de transmettre son avis au comité directeur de la Ligue. Pour rappel, le championnat de Régional 1 doit débuter le 29 août prochain. Quant à Gérard Lopez, le dirigeant luxembourgeois pourrait se retrouver sous le coup d’une requête en sanction pour « faute de gestion » auprès du tribunal de commerce. Si cette requête était acceptée, Lopez pourrait encourir jusqu’à 15 ans d’interdiction de gestion, direction, administration et contrôle d’une société en France.