Porto-OL : Peter Bosz répond aux critiques de Sérgio Conceição

Prochain adversaire de l'OL mercredi en huitième de finale de Ligue Europa (18h45), Sérgio Conceição, le manager du FC Porto, avait pointé du doigt les lacunes défensives lyonnaises. «L'OL a déçu en Ligue 1, je suis le championnat et je sais qu'ils ont quelques faiblesses défensives. On a cherché à comprendre là où il faudra appuyer, voir ce que nous devons faire en équipe, tout en prenant quelques précautions défensives», avait-il indiqué, en conférence de presse lundi.

Également face à la presse ce mardi, Peter Bosz a tenu à répondre à son homologue lusitanien. «Je pense que, ces derniers temps, nous n'avons pas eu ces problèmes-là. On n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais dans le football, tout peut changer très vite. On a marqué quatre fois au dernier match, et on est plus solides. Je ne suis pas d'accord avec lui (...) Depuis pas mal de temps, on joue beaucoup mieux qu'au début de saison», a souligné le Néerlandais.