Premier League : Arsenal s’impose face à Chelsea au terme d’un match plaisant

Le Arsenal-Chelsea de ce dimanche valait de l’or. Ce derby londonien au sommet de la 3e journée de Premier League opposait deux prétendants déclarés au titre, tous deux auteurs d’un début de saison parfait avec 6 points au compteur. D’un côté, Arsenal mise sur la continuité sous la houlette de Mikel Arteta pour défendre son statut de champion en titre, fort de ses succès convaincants contre Coventry et Aston Villa. De l’autre, Chelsea affiche un visage totalement métamorphosé grâce à l’effet Xabi Alonso. Portés par un recrutement XXL et un jeu spectaculaire, les Blues abordaient ce choc avec l’ambition d’affirmer leurs prétentions et de briser une malédiction de neuf matchs sans victoire face aux Gunners.

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La première période s’est disputée sur un rythme effréné. Sur sa première opportunité, Chelsea a cueilli l’Emirates Stadium à froid dès la 2e minute grâce à une frappe rasante de sa recrue star Morgan Rogers à la suite d’un coup franc (0-1, 2e). Mais la réaction d’Arsenal ne s’est pas fait attendre. Après un but refusé à Riccardo Calafiori pour hors-jeu (12e), les hommes de Mikel Arteta ont concrétisé leur nette domination. Servi par Declan Rice, Kai Havertz s’est joué de Maxence Lacroix pour égaliser du gauche (1-1, 25e). Entre duels engagés, cartons jaunes récoltés, échauffourées et une ultime frayeur pour les locaux sur un tir de Pedro Neto ayant percuté le poteau, les deux rivaux se sont quittées dos à dos au terme d’un premier acte électrique.

Martin Odegaard punit Chelsea d’entrée

Dès le retour des vestiaires, la rencontre a basculé en faveur des locaux, qui ont immédiatement imposé leur loi. Après une accélération de Christos Tzolis côté gauche combinée et une superbe feinte de Kai Havertz, le capitaine Martin Odegaard a ajusté Emiliano Martinez du pied gauche pour inscrire son 3e but en 4 matchs officiels et donner l’avantage aux Gunners (2-1, 50e). Pris à la gorge et peinant à contenir les assauts d’un Bukayo Saka inspiré, Chelsea a essayé de réagir avec le coaching de Xabi Alonso qui a décidé de lancer Malo Gusto et Pep Chavarria à l’heure de jeu. En fin de rencontre, le rapport de force s’est légèrement inversé et Arsenal a fait preuve d’une grande solidité pour résister à la pression des Blues.

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Malgré quelques opportunités londoniennes mal négociées par Cole Palmer et l’entrée en jeu du jeune Estêvão qui s’est illustré par une très belle frappe détournée par Raya (89e), le score n’a pas évolué. Cette victoire capitale permet à Arsenal d’enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat, de rejoindre Manchester City en tête de la Premier League avec 9 points et de poursuivre son hégémonie face à Chelsea en étendant sa série d’invincibilité à dix matchs contre son rival londonien. De leur côté, les pensionnaires de Stamford Bridge ont montré de belles choses mais c’était légèrement insuffisant pour repartir avec quelque chose de chez son voisin.