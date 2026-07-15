Paul Pogba abattu après l’élimination des Bleus

L’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde a laissé Paul Pogba abattu. L’ancien milieu des Bleus a suivi la rencontre en compagnie d’Ansu Fati et n’a pas caché sa déception au coup de sifflet final. Sur une story Instagram, l’attaquant espagnol a partagé une vidéo montrant Pogba allongé sur un canapé, visiblement très affecté par la défaite des Tricolores. Ansu Fati a accompagné cette séquence d’un message plein d’ironie : « C’est la vie daddy ». Une manière de chambrer son ami français après la qualification de son pays pour la finale.

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Elle est super dure celle-là, mais c’est le foot..

Merci pour tout, les gars 🙏🏾 https://t.co/uhOAAhhyi3 — Paul Pogba (@paulpogba) July 15, 2026

Paul Pogba a également pris la parole sur son compte X au lendemain de la rencontre. L’ancien international français a partagé un message empreint de déception, tout en apportant son soutien aux Bleus : « Elle est super dure celle-là, mais c’est le foot… Merci pour tout, les gars. » Un message qui traduit la frustration de l’ancien milieu de terrain après l’élimination de l’équipe de France aux portes de la finale.