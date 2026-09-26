Algérie, OM : Amine Gouiri forfait pour la suite du rassemblement

Le verdict est tombé pour Amine Gouiri. Sorti sur blessure lors de la victoire de l’Algérie contre la Zambie pour le compte des éliminatoires pour la CAN 2027 (3-1), ce vendredi, l’avant-centre de l’Olympique de Marseille va quitter le rassemblement des Fennecs pour retrouver le sud de la France, comme l’indique le communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF). L’ancien joueur de l’OGC Nice souffre d’une blessure à la cuisse gauche.

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« Amine Gouiri absent pour le reste du stage : les examens médicaux auxquels s’est soumis l’attaquant Amine Gouiri, ce samedi matin, ont révélé une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche, et ce, après qu’il ait quitté le terrain sur blessure lors du match de l’Algérie contre la Zambie. Compte tenu des résultats de ces examens, Gouiri devra observer une période de repos, ce qui confirme son absence pour le reste du stage. Le joueur sera libéré ce dimanche matin », a affirmé la FAF. Gouiri manquera donc la rencontre face au Burundi, mardi après-midi (15h). Selon La Provence, il devrait être écarté des terrains une grosse semaine.