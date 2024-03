Le Real Madrid prépare un nouveau sale coup au PSG, le plan à 3,5 milliards d’euros de Manchester United

Leny Yoro vers le Real Madrid

Comme annoncé en exclusivité sur notre site, Kylian Mbappé signera au Real Madrid cet été. Mais, les dirigeants madrilènes pensent surtout à l’avenir du club au niveau de la défense. Le Real Madrid est déterminé à signer Leny Yoro, mais fera preuve de patience. Lille n’a pas vraiment l’intention de vendre le jeune défenseur et demande 100 millions d’euros, une somme jugée trop élevée. D’après le quotidien Marca, le Real Madrid a un gros avantage par rapport aux Parisiens, qui sont très intéressés. En effet, Lille et ses dirigeants sont clairs sur un point : si Leny Yoro était transféré l’été prochain, sa destination ne serait jamais le PSG. À Madrid, on s’attend à ce que les dirigeants lillois entendent raison en demandant un montant cohérent pour un joueur de 18 ans avec un contrat qui se termine dans 17 mois. Marca parle d’un montant de 30 millions d’euros. En tout cas, les déboires physiques de la défense madrilène cette saison poussent la Casa Blanca à faire de Yoro un objectif prioritaire pour l’avenir. Attention tout de même, selon nos informations en janvier, le PSG avait tout de même pris de l’avance sur ce dossier grâce au travail de Luis Campos et Jorge Mendes.

Le budget XXL pour le nouveau Old Trafford

Comme très souvent, des petites nouvelles de Manchester United, tous les médias du pays s’enflamment pour le nouveau plan déroutant de Sir Jim Ratcliffe. Il veut détruire Old Trafford au bulldozer et construire un nouveau stade ultramoderne de 90 000 places à côté. Cette nouvelle enceinte deviendrait le stade le plus cher du monde puisque le projet est estimé à hauteur de 3,5 milliards d’euros. Les Glazers, propriétaires de United, ont donné leur feu vert au projet.

De gros changements pour la Juventus

Direction l’Italie avec La Gazzetta Dello Sport. Ça va pas mal bouger du côté de la Juventus cet été. D’après le journal au papier rose, la Juventus prospecte déjà pour se renforcer au milieu de terrain. Giuntoli a déjà dressé une short list avec Allegri pour redessiner l’entrejeu. Au sommet se trouve Koopmeiners, mais il n’est pas le seul. Parmi les joueurs suivis avec beaucoup d’attention, il y a aussi Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad et de l’équipe nationale espagnole, qui est déjà dans le viseur de plusieurs grands clubs italiens, dont Milan. À noter que les deux joueurs ont des profils différents, c’est normal, la Vieille Dame veut les deux, ce ne sont pas des plans A et B. Bon, sinon ça pourrait aussi bouger sur le banc du club turinois. À en croire les informations de Tuttosport, les dirigeants de la Juve ont préparé un plan en cas de divorce avec Max Allegri à la fin de la saison. Thiago Motta est en tête de liste, mais Tudor et Palladino sont également dans le coup.