Le plan B surprenant du Real Madrid pour Kylian Mbappé, l’offre folle de l’Arabie saoudite pour Paul Pogba

Le plan B à Kylian Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé est extrêmement complexe et le Real Madrid l’a bien compris. En cas d’échec dans ce dossier, le média espagnol Defensa Central explique que Dusan Vlahovic est très apprécié à Madrid. L’urgence pour le Real Madrid est de trouver un autre attaquant capable d’assurer la relève de Karim Benzema avec Joselu. Mais le dossier Kylian Mbappé est, comme vous le savez, très compliqué. L’option Vlahovic est donc étudiée, d’autant qu’elle coûterait moins cher. Acheté à prix d’or, le Serbe est clairement poussé vers la sortie. La Vielle Dame veut aussi s’en servir comme monnaie d’échange pour Romelu Lukaku.

Un autre Français en Arabie saoudite ?

Enorme flop depuis son retour à la Juventus, Paul Pogba aura-t-il le temps de relever la pente ? S’il a un contrat avec la Vielle Dame jusqu’en 2026, le club italien n’est pas certain de le conserver à cause de son physique fragilisé. Tuttosport explique dans son édition du jour que la Pioche est courtisé par l’Arabie saoudite et ce dernier a entre les mains une proposition folle ! 100M€ sur 3 ans, c’est ce qui attend le Français en cas de signature ! L’intéressé était d’ailleurs présent ce week-end dans le pays du Golfe. Il n’a pas pu échappé aux questions concernant une potentielle arrivée et ce dernier a préféré esquiver en utilisant la langue de bois ! Affaire à suivre.

Le PSG refourgue ses indésirables en Turquie

Deux Parisiens font la couverture de Fotomac ce lundi, il s’agit de Mauro Icardi et Leandro Paredes. Les deux hommes sont propres de s’engager avec le club stambouliote. Une bonne nouvelle pour le PSG qui devrait récupérer 10M€ pour l’attaquant. Pour le milieu de terrain, c’est un chèque estimé à 6M€ qui est attendu. Comme on vous l’a révélé, Galatasaray avait un troisième parisien dans le viseur, un certain Juan Bernat. Mais le quotidien turc explique que c’est finalement l’Espagnol Angelino qui va être choisi.