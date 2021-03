Le Real et le Barca jugés pour des avantages fiscaux illégaux

Ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne devait statuer si oui ou non, le régime fiscal accordé pendant 25 ans au Real Madrid, au FC Barcelone, à l’Athletic Bilbao et à l’Osasuna Pampelune de la part de l’État espagnol à ces clubs était jugé comme illégale ou non. Finalement, la justice européenne a bien jugé que cette aide était illégale.

La suite après cette publicité

Pour rappel, en 1990, l’État avait fait passer une loi qui était censée obliger les clubs de football professionnel à devenir des sociétés anonymes sportives. Les quatre clubs précédemment cités avaient échappé à la règle et avaient jusqu’en 2016, bénéficié d’un taux d’imposition sur le revenu spécifique par rapport aux autres, plus avantageux.