Didier Deschamps juge la mauvaise passe de Presnel Kimpembe

Mais où est passé le soldat Presnel Kimpembe ? Fautif dans le temps additionnel lors du nul concédé par le Paris Saint-Germain à Leipzig (2-2) mercredi soir en Ligue des Champions alors que le club de la capitale tenait une victoire précieuse en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale, le défenseur parisien (26 ans) a rendu une nouvelle copie très inquiétante, s'attirant le feu des critiques à l'issue de la rencontre. Auteur d'une charge illicite dans le dos de Christopher Nkunku entraînant le penalty de l'égalisation et en difficulté tout au long du match dans ses interventions défensives, à l'image de ce retard coupable sur l'ouverture du score du RBL ou de ce carton jaune reçu pour un tacle plus que limite sur Orban, le Titi du PSG reste le symbole de ces deux points perdus. Une sortie décevante sur laquelle Didier Deschamps est d'ailleurs revenu, ce jeudi, en conférence de presse.

«Si vous restez (ndlr : les journalistes) sur la dernière performance de Presnel (Kimpembe), il le sait forcément qu'il n'a pas tout bien fait, il fait aussi parti des joueurs qui enchaîne tous les matches, d'ailleurs peut être trop mais je me mets aussi à la place de Mauricio Pochettino. Il faut gagner tous les matches donc il met l’équipe en conséquence pour pouvoir remporter ces matches. Oui il peut avoir des performances moins bonnes comme ce penalty provoqué mais il a fait aussi de très bonnes choses.» Si le sélectionneur des Bleus a donc préféré justifier cette mauvaise passe par l'enchaînement des matches et ce calendrier infernal et bien que Presnel Kimpembe ne puisse être tenu comme le seul et unique responsable de la fragilité collective ressentie et des errements défensifs de son équipe, sa nouvelle récente performance insipide s'inscrit dans la lignée d'un début de saison plus qu'en demi-teinte.

Deschamps souligne les axes d'amélioration pour Kimpembe

Souffrant notamment de la comparaison avec Marquinhos, irréprochable sous le maillot parisien et auteur d'une nouvelle masterclass face à Leipzig, le défenseur international français (25 sélections) traverse donc une période compliquée qui se traduit logiquement dans les statistiques. Ainsi, pour l'heure, la saison de Kimpembe est la plus faible concernant les duels aériens remportés (1 par 90 minutes), les ballons récupérés (4,3 par 90 minutes) ou encore les titularisations conclues sans encaisser le moindre but (3 rencontres sur 16, soit un ratio de 18,8%). Une mauvaise dynamique qui ne lui coûte, malgré tout, pas sa place en équipe de France bien que Didier Deschamps se soit récemment passé de lui en demi-finales de Ligue des Nations contre la Belgique (3-2), préférant aligner une défense à trois centraux (Koundé, Varane, Lucas Hernandez).

A ce titre, si le sélectionneur des Bleus a rappelé l'importance du champion du monde 2018 pour le groupe, il n'a pas hésité à recadrer quelque peu le roc parisien d'1m89 qui, selon lui, a encore des axes d'amélioration notamment dans sa capacité à canaliser son envie débordante au cours d'un match : «il y a des choses qu’il peut améliorer comme tous les joueurs mais de part ce qu’il fait depuis plusieurs mois et même la saison dernière, ça lui arrive de pouvoir être moins bon, d’être responsable de fautes et, dans l'idéal, il faut gommer tout ça. Mais je regarde aussi la partie positive qui est plus importante que la partie négative de ce qui peut apporter à l’équipe dans sa capacité, dans les duels, dans la relance même si il ne faut pas en abuser, il se laisse parfois trop emporter, il peut éviter certaines fautes, certains cartons mais c’est aussi une de ses qualités car il aime le duel. Après, tout ça dépend de la zone, de la partie du terrain où il se trouve, il a encore des choses à améliorer.»