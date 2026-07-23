Le Stade Rennais prête Mikayil Faye à Nuremberg

Le dégraissage se poursuit au Stade Rennais. Cette fois, c’est Mikayil Faye qui fait l’objet d’un prêt avec option d’achat du côté de Nuremberg, en 2e division allemande. Le jeune défenseur central sénégalais avait déjà été prêté à Cremonese la saison passée.

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A 22 ans, l’ancien du Barça a besoin de se relancer, après deux dernières saisons franchement compliquées pour lui (21 matchs disputés seulement, toutes compétitions confondues entre la France et l’Italie). Arrivé des Blaugranas à l’été 2024 pour 10,5 M€, le défenseur sénégalais a encore deux ans de contrat en Bretagne.