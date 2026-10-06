Le Portugal hallucine après les justifications de Cristiano Ronaldo

Une très longue déclaration, et des justifications qui font réagir au Portugal. Cristiano Ronaldo a lâché sa vérité quant à son départ précipité de la sélection la semaine dernière en pleine trêve internationale. Il n’a pas digéré le fait d’avoir débuté sur le banc contre la Norvège, sans entrer en jeu, quelques jours après avoir disputé un peu plus d’heure face au Pays de Galles. Surtout, dans son communiqué, la star reproche à Jorge Jesus, son sélectionneur, de l’avoir fait s’échauffer pour rien. Un crime de lèse-majesté selon lui.

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« Il m’a répondu que je devais être prêt car je jouerais 30 minutes. Le reste appartient à l’histoire. Je me suis échauffé depuis la mi-temps, j’ai vu les minutes défiler et je n’ai pas été appelé à jouer. L’entraîneur n’avait pas tenu sa promesse », explique-t-il. La réunion entre les deux hommes, accompagnés de Simão Coutinho, directeur sportif d’Al-Nassr et homme de confiance du joueur, devait mettre fin au malaise ambiant. Selon CR7, le plan prévoyait des excuses publiques du sélectionneur à son égard en reconnaissance de son erreur.

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«Qu’ils se rencontrent, discutent et trouvent une solution»

Vous l’avez compris, rien de tout cela ne s’est passé et ce soir le pays réagi. « Il vaut mieux trouver un moyen d’instaurer la paix que de poursuivre la guerre. Cela n’a aucun sens, s’inquiète António Simões, 3e de la Coupe du Monde de 1966 dans A Bola. Nous demandons du bon sens. De la tolérance. On a tous des différends. Si Cristiano veut régler ça, donnons-lui cette chance. Je ne suis pas là pour défendre Cristiano, Jesus ou qui que ce soit d’autre, je défends le bon sens. Qu’ils se rencontrent, discutent et trouvent une solution. Ce serait formidable. J’espère vraiment que cela se produira. »

Il poursuit en souhaitant que tout le monde se réconcilie pour le bien commun. « Ce joueur a un parcours remarquable. Il faut trouver un moyen de se dire qu’il n’est pas égocentrique. Il ne s’agit pas seulement du but, il s’agit du jeu. Ces valeurs doivent faire partie intégrante de sa personnalité. S’il le comprend, nous lui ferons une belle fête d’adieu. A-t-il envie de jouer ?, s’interroge l’ancien international, remettant tout de même en cause son niveau actuel. On verra, c’est à l’entraîneur de décider s’il est en condition physique ou non. »

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Ronaldo n’est pas prêt de revenir en sélection

Cette réconciliation semble pour le moment impossible. « Ronaldo a encore un long chemin à parcourir dans le football portugais avant de pouvoir enterrer la hache de guerre avec la fédération », révèle de son côté Bernardo Ribeiro, le rédacteur en chef de Record. Cela viendrait confirmer l’information de CNN Portugal sortie un peu plus tôt dans la journée. En l’état actuel des choses, l’attaquant d’Al-Nassr ne pourra pas faire son retour en Seleçao avec Jorge Jesus à sa tête, d’autant qu’il risque une lourde suspension d’environ 6 mois pour avoir quitté le stage de l’équipe nationale.