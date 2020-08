Bordeaux annonce le départ de Paulo Sousa et l'arrivée de Jean-Louis Gasset !

Il ne passera pas l'été ! Arrivé sur le banc de Bordeaux le 8 mars 2019, Paulo Sousa était arrivé avec des ambitions et l'envie de bien faire. Mais il y a quelques semaines, on apprenait que le technicien portugais souhaitait s'en aller. Au début du mois de juillet, il avait même communiqué sa décision à ses joueurs. Trois semaines plus tard, on assistait à un premier retournement de situation puisqu'il avait finalement décidé de poursuivre l'aventure avec les Girondins. Mais quelques jours plus tard, les rumeurs entourant son départ ont refait surface et se sont faites plus insistantes cette fois-ci.

La suite après cette publicité

Ce lundi, Bordeaux a annoncé son départ. «Le FC Girondins de Bordeaux et Paulo Sousa sont convenus d’un commun accord de mettre fin à la collaboration qui les liait depuis avril 2019. Paulo Sousa ainsi que l’ensemble de son staff cessent dès aujourd’hui d’exercer la responsabilité sportive de l’équipe première des Girondins de Bordeaux». Des mots inscrits en bas de page d'un communiqué de presse annonçant l'arrivée de son successeurs, à savoir Jean-Louis Gasset. Le FCGB a aussi officialisé l'arrivée d'Alain Roche en tant que directeur sportif.

Gasset de retour à Bordeaux

«Frédéric Longuépée, président du FC Girondins de Bordeaux est très heureux d’annoncer l’arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle et de Alain Roche en tant que Directeur sportif. Ces deux nominations, qui prennent effet ce jour, marquent la mise en place d’une nouvelle organisation sportive, respectueuse de l’histoire du club et de la qualité de sa formation. Avec ces deux techniciens reconnus qui ont par ailleurs des attaches anciennes avec les Girondins de Bordeaux, le club se donne les meilleures chances d’atteindre les ambitions qui sont les siennes tout en développant une formation destinée à les nourrir. Jean-Louis Gasset, qui a été durant trois ans entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux auprès de Laurent Blanc, a signé un contrat de deux ans avec le club bordelais.»

Frédéric Longuépée a commenté cette arrivée. « Je suis heureux que Jean-Louis ait accepté de rejoindre Bordeaux pour relever le challenge sportif que je lui ai proposé. Je suis sûr que son talent, son expérience et sa personnalité permettront au club de retrouver la place qu’il mérite dans le championnat de France, celle que tous les bordelais attendent et que les actionnaires et les dirigeants ont souhaité mettre en œuvre dès le mois de janvier en reprenant la totale maîtrise du club ». Jean-Louis Gasset, qui avait quitté l'ASSE l'été dernier lui qui avait notamment avancé le fait qu'il ressentait une certaine fatigue. Il revient un an plus tard à Bordeaux, où il avait connu des succès avec Laurent Blanc, dont il était l'adjoint. « La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux. » Une nouvelle ère début en Gironde !