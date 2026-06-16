Coupe du Monde
CdM 2026 : les Iraniens hués pendant l’hymne national
@Maxppp
Dans la nuit, l’Iran a neutralisé la Nouvelle Zélande au terme d’un match nul spectaculaire (2-2). Un bon point pour la Team Melli, qui dispute la Coupe du Monde dans un contexte tendu en raison des conflits au Moyen Orient et au pays.
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The Sun rapporte d’ailleurs que les supporters iraniens présents au stade de Los Angeles ont donné de la voix. Certains ont notamment hué l’hymne national du pays. Par la suite, ils se sont enflammés et ont célébré les deux buts de leur sélection.
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CdM 2026, Iran : manifestations contre la République islamique avant le match face à la Nouvelle-Zélande
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