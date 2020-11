EdF, Deschamps : «la France est toujours une grande équipe»

«On a été en dessous de ce que j'attendais. J'ai utilisé le terme de piqûre de rappel avec les joueurs. On a pris une bonne gifle, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est factuel. Le résultat est logique. On a pris une bonne leçon. Parfois, ça ne fait pas de mal», avait déclaré Didier Deschamps après la défaite de mercredi soir, face à la modeste Finlande (0-2). Ce soir, les Bleus se sont parfaitement repris. Au terme d'un match plaisant, l'équipe de France s'est offert un prestigieux succès en s'imposant face au champion d'Europe (1-0). N'Golo Kanté permet aux Bleus de s'ouvrir les portes pour le Final Four de la Ligue des Nations. Et au coup de sifflet final, c'est un Didier Deschamps soulagé, un brin vengeur, qui s'est exprimé au micro de TF1.

«Ca fait très plaisir de les voir comme ça, de venir arracher la victoire ici, elle est méritée. Avec beaucoup de solidarité, de qualité aussi. On a atteint notre objectif, on voulait finir premier. Quoiqu'il arrive sur le dernier match, on restera premier. C'est bien d'atteindre les objectifs. Je suis très fier des joueurs, ce n'est pas toujours simple, la période est très compliquée, certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures mais quand ils se retrouvent là, il y a toujours cet esprit compétiteur. Et ce soir, ils ont prouvé que l'équipe de France est toujours une grande équipe,» a d'abord réagi le sélectionneur des Bleus, avant de poursuivre. L'un des meilleurs matches des Bleus dernièrement ? «En tenant compte de la qualité de l'adversaire aussi, bien évidemment ! Je ne parle pas de celui qu'on a joué il y a trois jours. Mais bon, évidemment, là il y a moins besoin de les mettre en garde. Il y a l'objectif de finir premier, c'est le Portugal. Ils préfèrent jouer ces matches-là. Mais en tenant compte des soucis qu'on a eus un petit peu, le groupe est là, il répond présent et oui, je le répète, je suis très heureux pour eux parce qu'ils ont prouvé encore une fois qu'il y avait un état d'esprit qui était là. Ce sont des compétiteurs».