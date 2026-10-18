Les options du PSG pour stopper Lamine Yamal en l’absence de Nuno Mendes

Ce que le PSG redoutait s’est finalement confirmé dans l’après-midi. Sorti sur blessure samedi soir face à Strasbourg (1-3), Nuno Mendes ne prendra pas part au choc de mardi face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Un sérieux coup dur au regard de la forme étincelante de Lamine Yamal qui s’apparente presque à un problème insoluble lorsqu’il affiche ce niveau. Par le passé, le Portugais avait déjà réussi à limiter son influence sur 90 minutes (Lamine Yamal avait même désigné Mendes comme l’adversaire le plus redoutable qu’il avait eu à affronter), et Luis Enrique va donc devoir faire preuve d’ingéniosité pour neutraliser le Barcelonais.

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Dans cette configuration, la logique plaide pour une titularisation de Lucas Digne, mais les récentes prestations du Français ont-elles vraiment dissipé les doutes de son entraîneur ? Venu pour faire souffler Nuno Mendes, l’ancien joueur d’Aston Villa tarde à se mettre au niveau attendu. Depuis sa mise à l’écart contre Monaco - premier avertissement de Luis Enrique cette saison - Digne n’a guère brillé, et pas plus hier contre Strasbourg. Loin de nous l’idée de donner des leçons au meilleur entraîneur de la planète, mais il n’aura pas échappé à Luis Enrique qu’un duel entre Digne et Lamine Yamal revêtirait une dimension psychologique. Le dernier affrontement entre les deux hommes avait tourné à l’avantage du Barcelonais en demi-finale de Coupe du Monde, un paramètre qui peut avoir son influence dans l’approche d’une rencontre chez un latéral, même de manière inconsciente. Le recours aux prises à deux sur Lamine Yamal pourrait être une option.

Lucas Digne, Lucas Hernandez… ou Warren Zaïre-Emery ?

Luis Enrique pourrait aussi abattre d’autres cartes, comme titulariser Lucas Hernandez, un profil plus défensif, plus intense et plus vigoureux dans le contact, et doté de cette dose de vice parfois nécessaire pour limiter l’influence des meilleurs dribbleurs. Mais le champion du monde 2018 manque de continuité dans ses performances, malgré 90 minutes disputées face à Strasbourg samedi, dans un rôle de défenseur central.

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L’art du contre-pied est une spécialité de Luis Enrique, et il n’est pas non plus à exclure qu’il tente un pari audacieux. Celui de réintégrer João Neves dans le onze pour décaler Warren Zaïre-Emery au poste de latéral gauche n’a rien d’invraisemblable. L’international tricolore a déjà fait forte impression à ce poste (majoritairement à droite pour pallier l’absence d’Achraf Hakimi). Malgré l’engouement qu’elle suscite, cette rencontre n’aura pas de conséquences majeures, ce qui pourrait ainsi conduire le coach espagnol à s’autoriser un coup de poker.