L'AS Nancy pense à Evens Joseph

Trouver les talents de demain, c'est la grande mission qui attend les clubs et les scouts chaque saison. Certains se sont penchés sur le cas d'Evens Joseph, jeune joueur de 20 ans, prêté cet hiver par le Stade Malherbe de Caen à Boulogne-sur-Mer.

Selon nos informations, l'AS Nancy Lorraine mais aussi d'autres écuries françaises (Ligue 1 et Ligue 2) sont très intéressées par le profil de cet attaquant de profondeur, rapide et doté d'une belle capacité à éliminer ses adversaires. Sous contrat jusqu'en 2021, Joseph a disputé cinq matchs sous les couleurs de l'USBO et délivré une passe décisive depuis janvier.