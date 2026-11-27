Après avoir acquis les droits de la Ligue des Champions féminine et plus récemment de la Liga (en co-diffusion avec DAZN), Disney+ reste à l’affût de nouvelles opportunités sur le marché des droits TV en France. Cela tombe bien puisque la LFP a lancé ce mois-ci un appel d’offres pour l’acquisition des droits de la Ligue 1 pour la période 2027-2032.

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À qui confieriez-vous les droits TV de la Ligue 1 à partir de 2027 ? Disney+ Canal+ Rester sur Ligue1+ Un autre diffuseur ? Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le verdict est attendu le 4 décembre, et selon différents acteurs du milieu, la candidature de la plateforme s’affirmerait comme l’une des plus crédibles. L’Équipe indique que « tous ses concurrents voient Disney+ comme l’un des candidats les plus sérieux à l’appel d’offres de la L1 la semaine prochaine. » Pour autant, les représentants du géant du streaming se montrent peu loquaces sur le sujet et ont écarté toute récente demande d’interview.

La Ligue 1 comme compétition "socle" pour Disney+ ?

Aujourd’hui, Disney+ serait perçu comme l’un des rares acteurs capables d’aligner les 350 millions d’euros par saison réclamés par la Ligue de Football Professionnel, et de se permettre de perdre de l’argent au début. Car le groupe est conscient de l’importance de mettre la main sur une compétition "socle" pour percer le marché du sport en France.

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L’acquisition des droits de la Liga à travers la chaîne américaine ESPN (dont Disney est actionnaire majoritaire) va dans ce sens. Récemment, Disney+ s’est également offert la diffusion exclusive de l’émission The Bridge, animée par Aurélien Tchouameni. Reste à observer comment ses concurrents se positionneront, à commencer par Amazon, refroidi par le choix de la LFP de proposer un lot unique selon les dernières informations. En 2010, Disney s’était déjà intéressé à la Ligue 1. Partie remise ?