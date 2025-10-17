Quand Zinedine Zidane a bouleversé Philippe Mexès

Invité du podcast Kampo, Philippe Mexès est revenu sur ses débuts en équipe de France au début des années 2000. Alors âgé de 20 ans, le jeune défenseur côtoyait pour la première fois les Champions du Monde 1998, dont Zinédine Zidane, qui l’a profondément marqué. « Une personne arrivait à Clairefontaine avec les nouveaux téléphones, le nouveau Motorola, le nouveau Nokia, le DVD portable avec la batterie de 3h… Moi je ne pouvais pas acheter ça. Avec un nouveau contrat, tu gardes ton argent », a-t-il expliqué. C’est alors que Zidane interpelle Sylvain Wiltord : « Zidane dit à Nino : "qu’est-ce que tu lui fais comme cadeau ? Tu fais un cadeau à Djibril, et moi à Philippe". »

La suite après cette publicité

Surpris et gêné, Mexès ne s’attendait pas à la suite. « Je n’avais rien pris, j’avais honte, je ne pouvais pas accepter ça. Je suis mal à l’aise », a-t-il confié. Mais Zizou ne l’a pas lâché. « Le soir, je suis dans ma chambre, j’entends toquer. Zinédine entre. Il avait un DVD portable avec la batterie de 3h à côté. Et il me dit : "tiens, cadeau." » Un geste resté gravé dans la mémoire de l’ancien international tricolore : « j’étais ému, choqué. Là, j’ai vu la personne que c’était. »