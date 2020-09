Luis Henrique livre les deux raisons du choix OM

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille présentait ce mardi Luis Henrique (18 ans), recruté à Botafogo. Ce dernier avait déjà fait les présentations lors de sa première interview aux médias officiels du club phocéen. Mais face aux journalistes, le Brésilien en a dit un petit peu plus, notamment sur ses premiers pas sur la Canebière. «Je m’adapte bien, je prends le rythme des entraînements, qui sont plus intenses et rapides qu’au Brésil», a-t-il lâché, impatient de faire ses débuts, pourquoi pas contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche (6e journée de Ligue 1). «Je vais bien travailler cette semaine et j’espère être disponible pour le prochain match», a-t-il indiqué. Fan de Ronaldinho, Ronaldo, Robinho ou Adriano, le natif de João Pessoa s'est d'ailleurs totalement mis à la disposition d'André Villas-Boas sur son positionnement. «J’ai toujours joué sur les ailes, mis à part une ou deux fois où j'ai joué en n° 9. Mais si je m’entraîne bien, ça peut être une bonne option pour moi de jouer dans cette position», a-t-il expliqué, précisant pourquoi il avait opté pour l'OM, malgré l'intérêt d'autres clubs.

«Il y a eu quelques prises de contact d’autres clubs européens (Juventus, PSV Eindhoven, Everton, ndlr), mais j’ai opté pour l’OM pour la grandeur du club et pour le staff portugais, qui sera très important pour que je m’adapte bien en Europe. (...) Marseille, c’est vu comme un très grand club au Brésil, tout le monde le respecte et l’admire pour sa grandeur», a-t-il glissé. Imperméable à la pression lié à son prix (supérieur à 10 M€ selon la presse brésilienne), le jeune talent, auteur ce mardi de son premier but à l'entraînement, souhaite désormais simplement vivre son rêve. «Jouer de grands championnats et la Coupe d’Europe, c’est un rêve que la majorité des joueurs brésiliens ont. C'est un rêve aujourd'hui exaucé, je vais m’adapter», a-t-il conclu. De belles promesses à confirmer sur le terrain à présent.