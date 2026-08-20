Atalanta : quand Maurizio Sarri se moque publiquement de Marcelo Bielsa

Avant son barrage aller de Ligue Europa Conférence face à l’Hapoel Tel-Aviv, Maurizio Sarri s’est offert un petit moment de détente en conférence de presse. Le nouvel entraîneur de l’Atalanta a d’abord demandé à ce que les lumières de la salle soient tamisées, visiblement gêné par l’éclairage. Lorsque des journalistes lui ont conseillé, avec humour, de baisser les yeux en référence à Marcelo Bielsa, qui avait fait de même lors d’une séance photo liée à la Coupe du Monde, Sarri a décidé de pousser la comparaison jusqu’au bout.

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Le technicien italien de 67 ans a alors mimé Bielsa en baissant la tête face aux photographes, provoquant les rires dans la salle selon la Gazzetta dello Sport. Une scène assez légère qui a rapidement détendu l’atmosphère avant le premier rendez-vous européen de la saison pour l’Atalanta. Sarri prépare en effet une double confrontation face à l’Hapoel Tel-Aviv, avec un match aller prévu à Bergame avant le retour en Israël.