Algérie : Jaouen Hadjam sort sur blessure face au Burkina Faso

Ce dimanche soir, l’Algérie peut déjà obtenir sa qualification pour les 8es de finale de la CAN au Maroc. Pour ce faire, les Fennecs doivent s’imposer face au Burkina Faso, qui peut également se qualifier en cas de victoire face aux Algériens. Pour y parvenir, Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l’Algérie, a décidé d’aligner une défense à cinq. Un dispositif qui a fait la part belle à Jaouen Hadjam, titulaire parmi la défense à trois des Fennecs.

Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu pour le défenseur des Young Boys de Berne. En effet, sur un contact dangereux avec Gustavo Sangaré, le joueur de 22 ans est resté au sol pour une torsion du genou. Après visionnage de la VAR, Sangaré n’a écopé que d’un carton jaune et Hadjam a dû céder sa place à Baghdad Bounedjah, Petkovic décidant ainsi de revenir à une défense à quatre.