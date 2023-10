Une légende de Manchester United cartonne Varane et Amrabat

La suite après cette publicité

Manchester United a vécu une nouvelle déconvenue hier lors de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Après une première défaite contre le Bayern Munich (4-3) il y a deux semaines, c’est Galatasaray qui est venu s’imposer à Old Trafford ce mardi 3-2. Les Red Devils sont 4es du groupe A et risquent bien de ne pas voir le printemps en C1. Outre le cas André Onana qui interpelle tout le monde, celui de Raphaël Varane inquiète également. Le Français, qui voyait bien son équipe être un candidat naturel à la victoire finale, est passé à côté de son match ce mardi et reçoit son lot de critiques.

Paul Scholes, légende parmi les légendes à Manchester United, n’y est pas allé de main morte au micro de TNT Sports après la rencontre. «Je m’inquiète un peu pour Varane, il a été l’un des meilleurs défenseurs du moment, du même acabit qu’au Real Madrid. Je pense juste que ses jambes ont l’air lentes, il n’arrive pas à rester en forme et je m’inquiète pour lui», affirme l’ancien milieu de terrain, qui n’a pas été tendre non plus avec Victor Lindelöf et Sofyan Amrabat. «Vraiment décevants. C’est presque comme si nous ignorions le côté défensif. Ce n’était pas assez bon, ils laissent parfois la porte grande ouverte.(…) Amrabat, regarde, ce n’est pas un arrière gauche, ce qu’il fait sur le troisième but (celui d’Icardi)… Mais la défense était tellement ouverte, Lindelof et Varane étaient si mous, si faibles et nous savons tous aussi ce que le gardien de but a fait.» Tout le monde en prend pour son grade.