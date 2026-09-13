Zinédine Zidane est à Madrid
@Maxppp
Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane est présent à Madrid, ce dimanche, pour le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Pour rappel, l’ancien coach du Real Madrid est ambassadeur Alpine depuis février 2023 et habitué des paddocks
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«Je suis heureux de voir une course ici. J’avais hâte de voir ce nouveau circuit qui est très technique. Pour un fan de F1, ce circuit est génial, et c’est top d’être ici à Madrid», a déclaré Zidane avant le départ de la course. Vendredi prochain, il annoncera sa première liste.
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