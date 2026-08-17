West Ham : Jean-Clair Todibo est prêt à faire un sacrifice pour rejoindre l’OM

L’OM continue d’animer cette dernière ligne droite du mercato estival. Après un début de fenêtre particulièrement mouvementé, marqué par plusieurs départs importants et une volonté affichée de réduire la masse salariale, le club phocéen doit désormais parvenir à trouver le juste équilibre pour renforcer son effectif. La nouvelle direction marseillaise, avec Grégory Lorenzi aux commandes du sportif et Bruno Genesio sur le banc, avance donc avec une équation particulièrement complexe. Les ventes restent indispensables pour assainir les comptes et libérer de la marge, mais l’OM ne peut pas non plus se permettre de négliger les besoins de son nouvel entraîneur. La défense centrale apparaît notamment comme l’un des chantiers prioritaires après plusieurs mouvements enregistrés dans ce secteur.

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C’est ainsi que le nom de Jean-Clair Todibo a pris une importance grandissante sur la Canebière. L’ancien défenseur de l’OGC Nice, désormais sous contrat avec West Ham, est rapidement devenu une cible privilégiée des dirigeants olympiens, comme nous vous le révélions en exclusivité ce weekend. Son expérience de la Ligue 1, son profil athlétique et sa connaissance du très haut niveau correspondent aux besoins de Marseille, qui cherche à reconstruire une arrière-garde compétitive. Ces derniers jours, les discussions se sont accélérées et l’OM a obtenu un accord verbal avec le joueur pour une arrivée dans la cité phocéenne. Reste maintenant à convaincre les Hammers, avec lesquels Marseille négocie les contours d’une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

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Todibo est prêt à faciliter le deal

Et selon nos informations, les discussions se poursuivent actuellement entre l’OM et West Ham afin de parvenir à un accord définitif pour le prêt de Jean-Clair Todibo. Les deux clubs travaillent notamment sur la question de la prise en charge du salaire du défenseur français, qui constitue un élément central des négociations. Toujours très attentif à sa masse salariale après les efforts consentis depuis le début de l’été, Marseille ne souhaite évidemment pas prendre en charge seul l’intégralité des émoluments du joueur. Les échanges se poursuivent donc pour déterminer la répartition la plus acceptable pour les deux parties et permettre à ce dossier de franchir une nouvelle étape. Une situation qui confirme que l’accord trouvé avec Todibo n’était qu’un premier pas avant les négociations décisives avec West Ham.

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🔐 Les discussions se poursuivent entre l’OM et West Ham pour le prêt Jean-Clair Todibo



💰 Les deux clubs discutent actuellement de la répartition du salaire du défenseur.



❗️Le joueur est prêt à faire un effort salarial afin de faciliter un accord entre les… pic.twitter.com/Tc0iFgCPk3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 17, 2026

Mais Jean-Clair Todibo semble déterminé à faciliter les choses. Toujours selon nos informations, le défenseur est prêt à consentir un effort salarial afin de permettre aux deux clubs de trouver un terrain d’entente. Un geste important dans un dossier où les considérations financières pourraient rapidement devenir le principal obstacle. Todibo souhaite rejoindre Marseille et est donc disposé à faire un sacrifice pour concrétiser cette volonté. En parallèle, l’OM continue de travailler activement sur le dégraissage de son effectif afin de libérer de la masse salariale et de dégager des ressources supplémentaires. Les discussions se poursuivent donc sur plusieurs fronts, avec un objectif clair pour les dirigeants marseillais : réussir à faire venir Todibo tout en conservant l’équilibre économique imposé par leur nouveau projet.