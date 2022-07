Chelsea est prêt à sacrifier deux joueurs pour Frenkie de Jong

Ce week-end, The Guardian a révélé que Chelsea était très intéressé par Frenkie de Jong. Le milieu de terrain, poussé dehors par le Barça et courtisé par Manchester United, plaît beaucoup à Thomas Tuchel qui aimerait également recruter son ami et ancien coéquipier à l'Ajax Matthijs de Ligt.

Ce jeudi, Relevo assure que les Blues sont toujours sur le coup pour s'offrir le milieu néerlandais. Les Londoniens comptent profiter de l'intérêt des Culés pour Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta pour mettre la main sur De Jong. Les négociations se poursuivent donc même si les opérations devraient être indépendantes. Mais Chelsea est encore loin d'avoir gagné la partie, puisque MU a l'atout Erik ten Hag dans sa poche. Le coach connaît très bien De Jong pour l'avoir dirigé.