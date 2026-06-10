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Toulouse : Frank Magri est courtisé

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Magri @Maxppp

En fin de contrat avec Toulouse cet été, Frank Magri a des touches à l’étranger. Selon nos informations, plusieurs franchises de MLS sont intéressées par son profil, mais la piste menant à New York City FC apparaît aujourd’hui comme l’une des plus sérieuses.

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L’international camerounais suscite par ailleurs des intérêts en Europe, comme en Allemagne où Schalke, promu en Bundesliga, a déjà formulé plusieurs propositions au joueur sans qu’un accord n’ait encore été trouvé à ce stade. Burnley suit aussi avec attention la situation de l’ancien Bastiais. Un départ à l’étranger semble aujourd’hui la piste la plus probable. Pour rappel, Magri était mis à l’écart lors des matchs depuis février dans la foulée de son refus de prolonger son contrat avec le TFC.

Pub. le - MAJ le
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