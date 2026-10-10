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Anthony Gordon savoure ses débuts avec le Barça

Par Samuel Zemour
1 min.
Anthony Gordon avec le FC Barcelone @Maxppp
Barcelone 3-0 Getafe

Anthony Gordon a vécu une soirée particulière lors de la victoire du FC Barcelone face à Getafe (3-0). L’attaquant anglais a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et n’a pas caché son bonheur de découvrir l’engouement des supporters blaugrana. « Avant de venir ici, je ne m’attendais pas à créer aussi rapidement une relation aussi particulière avec les supporters. Le FC Barcelone est le meilleur club du monde et possède les meilleurs supporters. Ils ont vu les meilleurs joueurs évoluer ici. Ma famille et moi sommes très heureux de cet accueil », a-t-il confié.

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Une satisfaction partagée par Hansi Flick, qui a souligné la montée en confiance de son joueur, également buteur durant la trêve internationale avec l’Angleterre. «Bien sûr, Gordon a gagné en confiance. Pendant la trêve avec l’Angleterre, il a aussi marqué des buts. C’est formidable qu’il ait permis notre victoire avec son but», a expliqué l’entraîneur allemand, heureux de voir son attaquant contribuer au succès catalan.

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