Cristiano Ronaldo réagit à son tour aux chants écœurants d’Al-Taawoun

Alors que le match entre Al-Taawoun et Al-Hilal a été marqué par les provocations de certains supporters locaux qui ont scandé le nom de Diogo Jota, décédé le 3 juillet 2025, pour perturber son ami Ruben Neves, Cristiano Ronaldo est sorti du silence à son tour. Après son compatriote, l’ancien attaquant du Real Madrid a lui aussi fait part de son écœurement, demandant des sanctions.

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«La ligue doit agir et punir ce genre de comportement de fans. Ce n’est plus du football, et il doit y avoir des limites. Les gens qui se comportent comme ça ne devraient plus jamais être autorisés à entrer dans un stade», a notamment lancé la star d’Al-Nassr.