Real Madrid : Fulham met aussi la main sur César Palacios

Quelques minutes après l’officialisation de la vente de Gonzalo Garcia à Fulham, le Real Madrid a aussi tenu à annoncer que sa pépite César Palacios allait faire le même chemin vers Craven Cottage. Le nouvel entraîneur du club anglais, Alvaro Arbeloa, va pouvoir compter sur un autre de ses petits protégés de la Castilla.

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Welcome to Fulham, César Palacios! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

«Le Real Madrid CF et Fulham FC ont trouvé un accord pour le transfert de notre joueur César Palacios. Palacios a rejoint le Real Madrid en 2020 à l’âge de 15 ans et a évolué au sein de notre centre de formation pendant six saisons. Lors de la saison 2022-2023, il a réalisé le triplé (Ligue, Coupe du Roi et Ligue des Champions) avec l’équipe Juvenil A. Cette année, il a fait ses débuts en équipe première. Le Real Madrid restera toujours sa maison et nous remercions Palacios pour son dévouement durant toutes ces années passées au sein de notre club. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie».