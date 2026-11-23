Le Real Madrid a dévoilé ce lundi sa liste de joueurs convoqués pour la réception du PSV Eindhoven, prévue mardi à 21h au Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions. José Mourinho pourra notamment compter sur plusieurs cadres de son effectif, dont Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde et Thibaut Courtois. À noter également la présence de Konaté, Dumfries et Yan Diomande dans le groupe madrilène.

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Plusieurs absences sont toutefois à signaler dans cette convocation. Le Real Madrid sera privé d’Endrick, qui accompagne les habituels absents que sont Mendy, Rodrygo et Asencio. Cette rencontre face au PSV représente un rendez-vous important pour les Merengues, qui ambitionnent de poursuivre leur parcours européen parfait devant leur public.