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Ligue des Champions

PSG : quand Roland-Garros célèbre le sacre en Ligue des Champions

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Le sacre du PSG en Ligue des Champions a trouvé un écho jusque dans les tribunes de Roland-Garros. Alors que Félix Auger-Aliassime et Brandon Nakashima disputaient leur troisième tour sur le court Philippe-Chatrier, une partie du public a laissé exploser sa joie au moment de la victoire parisienne aux tirs au but face à Arsenal.

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Des cris de célébration ont retenti dans l’enceinte avant que plusieurs spectateurs ne reprennent le célèbre chant « Ici c’est Paris ». L’ambiance autour de Roland-Garros était d’ailleurs largement teintée de rouge et bleu tout au long de la journée, avec de nombreux supporters du PSG présents dans les allées du tournoi, situé à quelques centaines de mètres seulement du Parc des Princes.

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