L1 : l’arbitre du choc OM-PSG est connu

Dimanche soir, la cinquième journée de Ligue 1 va s’achever avec un Classique. En effet, l’Olympique de Marseille va recevoir le Paris Saint-Germain au Vélodrome à 20h45 (diffusé sur Ligue 1+).

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Ce mardi, la LFP a dévoilé le nom de l’arbitre qui dirigera ce choc. Il s’agit de François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Marc Bollengier sur la 4e arbitre. Enfin, Bastien Dechepy et Wilfried Bien seront en charge de l’assistance vidéo.