Trophée des Champions : deux villes envisagées pour accueillir le PSG et Toulouse

Le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC croiseront le fer le 3 janvier prochain pour le traditionnel Trophée des Champions qui oppose les vainqueurs de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Mais pour cette nouvelle édition, aucun lieu et aucun stade n’ont encore été attribués à moins de deux mois de cette rencontre. Pour rappel, le match était initialement prévu le 5 août dernier en Thaïlande, avant qu’il soit annulé par l’organisateur local. L’éventualité d’organiser la rencontre au Qatar ou en Arabie saoudite avait été stipulée avant d’être abandonnée en raison de l’actualité récente au Moyen-Orient.

Et selon les informations du Parisien, ce duel entre les Parisiens et les Toulousains pourrait être organisé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur la pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte qui peut accueillir 80 000 personnes. Si cette option n’est pas choisie par la Ligue de football professionnel (LFP). L’idée serait de disputer le match au Stadium de Toulouse, ce qui serait historique puisqu’aucun Trophée des Champions n’a été organisé en France depuis 2009 et cela pourrait apporter beaucoup d’argent à la région Haute-Garonne.