Brésil : le bel hommage de Rodrygo à Pelé et Neymar

Gratifié du numéro 10 de la Seleção ce samedi, lors de la rencontre amicale perdue par le Brésil face au Maroc, à Tanger (2-1), Roydrgo n’a pas manqué de rendre hommage à Pelé et Neymar. Le joueur du Real Madrid, qui arborait ce numéro en l’absence du Parisien, toujours blessé, a laissé un message à ses deux idoles sur ses réseaux sociaux.

«Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C’est un nouveau moment, un nouveau départ et beaucoup de travail, mais la nuit dernière a été très spéciale pour moi. Ce fut un honneur de porter ce maillot et d’honorer les plus grands numéros 10 de l’histoire du football. Notre Roi Pelé : votre héritage est éternel, a d’abord commémoré le Madrilène, avant de saluer Neymar. Et pas question de ne pas parler de mon idole, Neymar ! Ce maillot et ce numéro t’appartiennent, nous te souhaitons un bon rétablissement. Merci pour tout!»

