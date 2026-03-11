Stade Rennais : une enquête ouverte pour usurpation d’identité

Un phénomène assez rare s’est déroulé du côté du Stade Rennais lundi. En effet, le club breton a été confronté à une escroquerie surprenante concernant sa structure de formation. Dans un communiqué publié il y a deux jours, la formation de Ligue 1 a signalé «plusieurs actes d’escroquerie et d’usurpation d’identité liés à de prétendus stages de recrutement pour son Académie», comme évoque France 3. L’arnaque, apparue sur les réseaux sociaux via Snapchat et Titkok, a conduit plusieurs jeunes à se présenter à des rendez-vous au centre de formation alors qu’ils n’avaient jamais été convoqués.

La suite après cette publicité

Or, ce fait n’est pas le plus troublant dans l’histoire. Certains d’entre eux avaient même engagé des frais de déplacement et d’hébergement, pensant participer à de réelles sessions de recrutement. Face à cette situation, le Stade Rennais a donc déposé une plainte et le procureur de la République de Rennes a saisi la direction de la criminalité territoriale pour enquêter sur ces faits, d’après les informations relayées par Ouest-France. Le club a tenu à rappeler qu’«en aucun cas une somme d’argent n’est demandée à un jeune et/ou sa famille pour participer à une session de recrutement ou à une mise à l’essai ni même un stage». La vigilance est fortement demandée.