PSG : le conseil de Mamadou Sakho aux Titis parisiens

Quelques minutes après l’annonce de sa retraite, Mamadou Sakho a également tenu à adresser un message aux jeunes joueurs et aux Titis du Paris Saint-Germain, insistant sur la valeur du travail et du mérite. « Le message, c’est que rien n’est impossible, a-t-il expliqué. Les jeunes ont la chance d’évoluer au PSG et d’avoir un entraîneur qui leur donne l’opportunité de s’exprimer, mais il ne faut jamais oublier que chaque joueur qui joue ne reçoit pas ce rôle comme un cadeau. C’est le résultat de leur talent et de leur travail. Paris est un vivier de talents, et beaucoup de jeunes Parisiens sont représentés dans les centres de formation en France. Ceux qui jouent aujourd’hui le méritent pleinement. »

La suite après cette publicité

Sakho a salué la philosophie du club en matière de formation : « Tant mieux pour le PSG et son centre de formation, et félicitations à Luis Enrique et au président pour cette philosophie extraordinaire qui ouvre des perspectives à la jeunesse. C’est un exemple pour tous les jeunes qui rêvent de faire carrière dans le football. », a-t-il conclu en zone mixte du Parc des Princes.