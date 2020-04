Le football français se rallie peu à peu à la proposition de Jean-Pierre Rivère !

Jean-Pierre Rivère aura-t-il été le grand visionnaire de la période de confinement ? Il y a un mois, il était le premier à proposer la refonte totale du calendrier, avec une fin de saison 2019-2020 à partir du mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année et l'établissement d'une future saison calquée sur l'année civile, résolvant ainsi le problème de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, prévue en novembre-décembre. D'abord pas vraiment écouté par ses homologues, le président de l'OGC Nice a vu un soutien de poids le rallier, et reprendre à son compte sa proposition, en la personne de Jean-Michel Aulas, qu'il a gentiment moqué dans la foulée.

Mais Aulas n'est pas le seul à être sensible à cette idée. Comme l'explique Jean-Pierre Rivère au Parisien, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët « partage ma position. Cette proposition a des avantages mais aussi des inconvénients. C'est une décision qui doit amener toute l'Europe à s'y harmoniser. C'est extrêmement complexe. Mais on a tous la même problématique : on n'a aucune visibilité par rapport à ce Covid-19. » Et Rivère d'expliquer comment son idée a de plus en plus infusé les esprits.

« Je n'ai pas fait de lobbying depuis mais je discute avec des présidents. Certains sont favorables, d'autres moins. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, je me trompe tous les jours, mais c'est une solution qui doit être portée, étudiée. Prendre du temps permet de se poser les bonnes questions. Je propose d'harmoniser un calendrier sur 3 ans. Depuis 2 ou 3 jours on échange avec Noël Le Graët et il me dit de la porter à nouveau. Je ne dis pas que c'est LA solution. Il y en a peut-être d'autres mais quand on a un problème sanitaire comme celui qu'on vit aujourd'hui on ne peut pas et on ne doit pas le régler dans l'urgence », expose-t-il.

Il reste du monde à convaincre

Sa proposition permettrait d'être en phase avec les règles sanitaires actuelles et futures. En ne précipitant pas le retour du football, il participerait à un déconfinement progressif et le sport professionnel ne serait pas considéré comme un privilégié alors qu'il n'est pas essentiel à la vie de tous les jours. Ensuite, sa solution permettrait de toucher les droits TV, besoin vital pour chaque club. Enfin, elle colle au timing de la FIFA, très sensible à cette hypothèse en vue de la Coupe du Monde au Qatar dans un peu plus de deux ans.

Les inconvénients sont tout autant connus : cette solution ne cadre pas avec le souhait de l'UEFA et de l'ECA (Association des clubs européens) prêts à tout pour achever les Coupes d'Europe de la saison 2019-2020 au plus tard en août prochain pour pouvoir relancer les tours préliminaires à temps. C'est l'intégralité du système des Coupes d'Europe qu'il faudrait alors revoir. Quid aussi de l'harmonisation avec les autres pays européens, alors que l'Allemagne espère reprendre la Bundesliga au mois de mai et que l'Italie et l'Espagne planchent également sur le scénario d'une reprise en juin ? De plus, il faudrait trouver une solution juridiquement viable pour les joueurs en fin de contrat. Les débats sont donc encore nombreux !