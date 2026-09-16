Rennes : la frustration de Thomasson après le match nul face au Sturm Graz

Globalement en maîtrise en première période, Rennes n’a pas su transformer l’essai pour récolter les trois points ce soir face au Sturm Graz (0-0), et s’est même fait peur en fin de rencontre. Le manque de justesse technique a pénalisé les hommes de Franck Haise, et c’est sur aspect qu’ils devront progresser comme l’a souligné Adrien Thomasson au micro de Canal+ après le match.

La suite après cette publicité

«J’espère qu’à l’avenir, on saura faire preuve de plus de justesse technique, d’être plus tueur devant le but parce que les occasions, je pense qu’on les a eues aujourd’hui. Mais malgré tout, ça reste un point à l’extérieur. Si c’est un bon point ? Pour moi, ce n’est pas un mauvais point, mais on ne va pas sauter au plafond parce qu’on a pris un point ici, on sait qu’on avait la possibilité de gagner, on était meilleur sur le terrain, mais on n’a pas gagné. Ce que je retiens de positif, c’est qu’on a su se créer beaucoup de situations à l’extérieur. Maintenant, il va falloir les mettre au fond si on veut aller plus loin que cette phase de groupe.»