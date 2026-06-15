Coupe du Monde 2026, Tunisie : Sabri Lamouchi va déjà être viré !

Laminée 5 buts à 1 par la Suède, la Tunisie a raté son entrée de cette Coupe du Monde 2026. Et pas qu’un peu. Chez les Aigles de Carthage, l’ambiance est très tendue. L’équipe entraînée par Sabri Lamouchi s’est fait démolir par la presse et l’ancien international français est déjà en grand danger. Mais à l’issue du match, ce dernier se concentrait déjà sur le prochain match face au Japon.

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«La qualité individuelle a fait la différence. Nous avons commis des erreurs individuelles que les Suédois ont su exploiter pour marquer. Nous sommes revenus au score et avons réduit l’écart juste avant la mi-temps (2-1), puis nous avons bien entamé la seconde période sans pour autant concrétiser notre domination. Nous avons payé cher ces erreurs individuelles. En Coupe du Monde, rien ne pardonne. Il faudra réduire les erreurs et pallier nos lacunes tactiques. Il nous faut une meilleure cohésion entre les trois lignes, et c’est ce qui nous a fait défaut aujourd’hui. La Suède a été supérieure.»

Son successeur serait déjà connu

Cependant, Lamouchi ne devrait pas fouler la pelouse du stade de Monterrey. Nous sommes en mesure de vous confirmer l’information parue dans plusieurs médias, dont Jawhara FM, selon laquelle Lamouchi devrait bien être limogé. La fédération tunisienne s’est réunie et le sort de Lamouchi devrait être scellé.

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L’ancien milieu de terrain international français (12 sélections) a de très fortes chances de réussir l’exploit d’être limogé après seulement un match disputé dans cette Coupe du Monde 2026. Nommé à la tête des Aigles de Carthage en janvier dernier et sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Lyon va déchanter. Son successeur serait même déjà connu puisqu’il s’agirait du directeur technique, Mondher Kebaier. mais avant, Mozaique FM indique qu’un certain Wahbi Khazri pourrait assurer l’intérim.