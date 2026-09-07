Betis : les mots très forts de Lo Celso sur son passage au PSG

Avant de retrouver le LOSC avec le Betis, Giovani Lo Celso a forcément replongé dans ses souvenirs parisiens. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le milieu de terrain argentin a raconté avec beaucoup d’affection son passage dans la capitale, où il a notamment remporté deux titres de champion de France, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue. Arrivé à seulement 20 ans en provenance de Rosario Central, Lo Celso avait alors découvert un tout nouvel environnement et une équipe d’un tout autre standing. « C’était un énorme changement pour moi et tout le monde m’a accueilli de manière incroyable », a-t-il expliqué, avant de souligner la relation particulière qu’il entretient encore avec le club parisien huit ans après son départ. Malgré un passage relativement court, l’Argentin est resté proche de plusieurs membres de l’institution et assure être toujours en contact avec Nasser al-Khelaïfi ainsi qu’avec certaines personnes du club. « Le PSG est bien plus familial qu’il n’y paraît », estime-t-il, rappelant que le président parisien fait partie des rares dirigeants, avec celui du Betis, à avoir conservé un lien avec lui après son départ.

La suite après cette publicité

Lo Celso garde surtout le souvenir d’un vestiaire et d’une équipe qui l’avaient impressionné au quotidien. « C’est l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué », assure-t-il, évoquant notamment des séances d’entraînement qui lui paraissaient presque irréelles à son arrivée. « À l’entraînement, c’était fou. C’était un film de Disney », raconte l’ancien Parisien, qui se souvient encore du regard émerveillé du jeune joueur qu’il était en découvrant ses nouveaux partenaires. « J’avais 20 ans, je débarquais de Rosario Central et j’étais comme un gosse avec un nouveau jouet », confie-t-il. Plus que le niveau individuel des joueurs présents dans l’effectif, c’est aussi l’accueil réservé aux jeunes et la culture du club qui l’ont marqué. Des souvenirs qui donnent forcément une saveur particulière à ses retrouvailles avec les pelouses françaises, plusieurs années après avoir quitté Paris.