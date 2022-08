Southampton-Manchester United : les compositions officielles

A partir de 13h30, Southampton accueille Manchester United en ouverture de la quatrième journée de Premier League (une rencontre à suivre en direct sur notre site). Après deux défaites face à Brighton (1-2) et à Brentford (0-4), les Red Devils se sont ressaisis en dominant Liverpool (2-1), lundi. De leur côté, les Saints ont également sorti la tête de l'eau en s'imposant à Leicester (2-1), après une défaite en ouverture à Tottenham (1-4) et un match nul face à Leeds (2-2).

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag fait confiance aux onze joueurs qui ont débuté lors de la victoire face à Liverpool avec notamment Varane en défense centrale et une attaque composée de Sancho, Elanga et Rashford. Casemiro, recruté en provenance du Real Madrid, et Cristiano Ronaldo débutent sur le banc. Côté Saints, Ralph Hasenhüttl effectue un changement suite au succès à Leicester. L'attaquant français Sékou Mara cède sa place à Che Adams sinon c'est du classique avec un 4-2-3-1 et la présence du redoutable tireur de coups de pied arrêtés, Ward-Prowse.

Les compositions officielles

Southampton : Bazunu – Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo – Lavia, Ward-Prowse – Aribo, Elyounoussi, Armstrong - Adams

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen – Sancho, Fernandes, Elanga - Rashford

