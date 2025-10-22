Atlético : la réaction lucide de Diego Simeone après la lourde défaite contre Arsenal
Diego Simeone a reconnu la supériorité d’Arsenal après la défaite 4-0 de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions ce mardi soir. « Je n’ai rien à dire à l’équipe : ils ont essayé, ils ont couru, et ils ont été battus par une meilleure équipe ce soir », a-t-il déclaré à propos de ses joueurs selon AS. Pour "El Cholo", les erreurs individuelles et collectives ont permis aux Gunners de prendre l’avantage rapidement, mais son équipe a donné le maximum sur le terrain d’après lui : « ce n’est pas comme la défaite 4-0 de l’an dernier contre Benfica. C’était différent. On n’avait pas tiré au but cette fois-là, on n’en avait aucune idée… Cette fois-ci, oui : on a donné le maximum. Arsenal est meilleur maintenant, il faut les féliciter, l’accepter, et ça nous aide à apprendre et à progresser. »
L’entraîneur argentin a salué la performance de ses joueurs jusqu’au premier but et a insisté sur l’importance des coups de pied arrêtés, domaine dans lequel Arsenal a été décisif : « j’ai toujours adoré les coups de pied arrêtés. Ils les maîtrisent très bien ; les têtes, les attaquants, le staff technique qui les travaille sont tous des spécialistes, et ils sont incroyablement précieux dans les matchs complexes et difficiles. » Malgré la lourde défaite, Simeone reste persuadé que cette humiliation peut renforcer l’équipe pour ses prochains déplacements en C1.
