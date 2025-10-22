Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue des Champions

Atlético : la réaction lucide de Diego Simeone après la lourde défaite contre Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Diego Simeone sur le banc de touche @Maxppp
Arsenal 4-0 Atlético

Diego Simeone a reconnu la supériorité d’Arsenal après la défaite 4-0 de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions ce mardi soir. « Je n’ai rien à dire à l’équipe : ils ont essayé, ils ont couru, et ils ont été battus par une meilleure équipe ce soir », a-t-il déclaré à propos de ses joueurs selon AS. Pour "El Cholo", les erreurs individuelles et collectives ont permis aux Gunners de prendre l’avantage rapidement, mais son équipe a donné le maximum sur le terrain d’après lui : « ce n’est pas comme la défaite 4-0 de l’an dernier contre Benfica. C’était différent. On n’avait pas tiré au but cette fois-là, on n’en avait aucune idée… Cette fois-ci, oui : on a donné le maximum. Arsenal est meilleur maintenant, il faut les féliciter, l’accepter, et ça nous aide à apprendre et à progresser. »

La suite après cette publicité

L’entraîneur argentin a salué la performance de ses joueurs jusqu’au premier but et a insisté sur l’importance des coups de pied arrêtés, domaine dans lequel Arsenal a été décisif : « j’ai toujours adoré les coups de pied arrêtés. Ils les maîtrisent très bien ; les têtes, les attaquants, le staff technique qui les travaille sont tous des spécialistes, et ils sont incroyablement précieux dans les matchs complexes et difficiles. » Malgré la lourde défaite, Simeone reste persuadé que cette humiliation peut renforcer l’équipe pour ses prochains déplacements en C1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atlético
Diego Simeone

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Diego Simeone Diego Simeone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier