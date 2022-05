Serie A : la Juventus tombe au Genoa

En se déplaçant sur le terrain du Genoa, avant-dernier au classement avant cette rencontre, la Juventus Turin avait l'occasion d'occuper la dernière marche du podium, occupée par Naples. Les Bianconeri pouvaient compter sur les titularisations d'anciens Parisiens, Adrien Rabiot et Moise Kean, pour aller chercher les trois points en terres liguriennes. Néanmoins, les hommes de Massimilano Allegri étaient tenus en échec (1-1).

La suite après cette publicité

Après une première période pauvre en occasions franches, Dybala ouvrait le score pour les Piémontais au retour des vestiaires d'une superbe frappe du pied droit dans le petit filet (0-1, 48e). Néanmoins, les Turinois n'arrivaient pas à faire le break et se faisaient rejoindre en fin match par le but de Gudmundsson, qui remportait son un-contre-un avec Szczęsny (1-1, 87e). Et à la toute fin du temps additionnel, Criscito transformait son penalty et offrait la victoire aux siens (2-1, 90+5e). Trois points importants qui permettent aux Génois de revenir à un point provisoire du premier non-relégable, la Salernitana, tandis que la Juve reste 4e et peut voir le podium s'éloigner.