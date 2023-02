CdF : grosse confusion lors du tirage au sort !

La suite après cette publicité

Alors que le RC Lens défie actuellement le FC Lorient pour la dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France, France 3 et beIN Sports 1 diffusaient, en marge de ce choc de Ligue 1, le tirage au sort des quarts de finale. Un tirage donnant finalement lieu à un gros couac entre les deux diffuseurs. Présent sur BeIN Sports, Christophe Josse annonçait ainsi les affiches suivantes : Marseille-Annecy, Toulouse-Rodez, Lyon-Nantes et un déplacement à Grenoble pour le vainqueur de Lorient-Lens.

Problème, le tirage au sort n’avait pas encore commencé sur France 3… Si l’OM affrontera bel et bien Annecy et que Toulouse et Rodez croiseront le fer, l’OL défiera de son côté Grenoble alors que Nantes accueillera soit Lorient, soit Lens. La raison de ce cafouillage ? BeIN Sports a annoncé, par erreur, le résultat du tirage fictif, effectué en amont du vrai tirage, avant de rectifier le tir et de s’excuser…

