Ligue 2 : Nantes chute contre Dunkerque, Metz domine Sochaux grâce à Savanier

Nantes s’enfonce dans la crise. Malgré l’ouverture du score d’Amian à la 29e minute, les Canaris ont fini par s’incliner face à Dunkerque (2-3). Prutsev a d’abord égalisé à la 38e, avant que Robail ne donne l’avantage aux visiteurs, puis ne s’offre un doublé à la 59e minute. Hachem a relancé brièvement le suspense en réduisant l’écart à la 90e, mais Nantes a concédé une nouvelle défaite et reste englué à la 14e place. De son côté, Dunkerque remonte au 10e rang.

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De son côté, Metz a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant face à Sochaux (3-2), qui restait sur une série sans défaite depuis son revers contre Saint-Étienne. Ils ont pris les devants grâce à un but contre son camp d’Agouzoul, puis Abuashvili a creusé l’écart. Gomel a toutefois relancé les Sochaliens avant que Savanier ne redonne deux buts d’avance à Montpellier en seconde période. Deedson a réduit la marque à la 90e minute, sans empêcher le succès du FC Metz.